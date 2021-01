La Française de l'Energie : sur les 20 euros

(Boursier.com) — La Française de l'Energie remonte de 0,5% ce mercredi, sur les 20 euros, alors que le groupe vient d'obtenir de l'Etat Français l'extension de sa concession dite de "Désirée" sur la partie Est du bassin Minier des Hauts-de-France. En effet, par décret en date du 24 décembre, le périmètre de la concession, détenue par Gazonor, filiale à 100% de La Francaise de l'Energie, a été étendu sur une surface supplémentaire de 198,87 km2 pour atteindre 266,88 km2. La Francaise de l'Energie détient donc désormais la totalité des droits exclusifs pour le développement du gaz de mine sur le bassin minier des Hauts de France.

L'extension de la concession est accordée pour la durée de validité de celle-ci, soit jusqu'au 23 décembre 2042.

Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners vise désormais un cours de 24 euros sur le dossier Française de l'Energie contre 19,2 euros précédemment en étant à l'achat. Cette zone du bassin minier des Hauts-de-France recèle d'importants volumes de gaz présents dans les anciennes galeries minières, confirmés lors des campagnes de tests précédemment effectuées sur ce périmètre dit du Valenciennois. LFDE va donc s'atteler à certifier ces volumes de gaz avec une prochaine certification de réserves attendue pour le 1er semestre 2021, tout en préparant la mise en place de prochains sites de valorisation en circuits courts de ce gaz fatal, sous forme de gaz, d'électricité verte et de chaleur.

Ce modèle de valorisation locale, déjà établi avec succès par LFDE depuis 2017 sur plusieurs sites en France et en Wallonie est une solution écologiquement et économiquement très compétitive. La Française de l'Energie continue ici d'affirmer son positionnement dans la transition écologique avec le lancement de nouveaux sites de production d'énergies vertes sur les anciens bassins miniers de France et de Wallonie en 2021.