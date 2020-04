La Française de l'Energie : statut à part

(Boursier.com) — La Française de l'Énergie remonte de 2% ce mardi à 15,55 euros, alors que le groupe a présenté un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2019/2020 s'élevant à 6,2 ME. Au cours de la période, la société a augmenté de 35% ses volumes de production en gaz et de +51% ses volumes de production en électricité verte. Malgré une baisse des prix du gaz qui s'est fortement accentuée au 3ème trimestre, LFDE améliore son chiffre d'affaires de +8% sur les 9 premiers mois de l'exercice confirmant la résilience de son modèle économique.

La production n'est pas affectée par les mesures de confinement et continue de fonctionner de manière optimale. Elle s'inscrit même à ses meilleurs niveaux avec des volumes de gaz et d'électricité en croissance depuis le début de l'exercice. Cependant, le prolongement des effets de la crise risque de maintenir à de faibles niveaux les prix de vente du gaz et de l'électricité en Belgique sur le 4e trimestre de l'exercice, tempère la direction du groupe...

"Comme annoncé début mars, le management a précisé que ses activités n'étaient pas directement affectées par les mesures de confinement prises en France et en Belgique concernant l'épidémie de COVID-19. Le groupe bénéficie en effet du statut d'entreprise prioritaire ce qui lui permet de conserver l'ensemble de ses employés en activité et ainsi de maintenir sa production" commente Portzamparc.