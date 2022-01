La Française de l'Énergie : SRD Long only et prévisions confirmées

(Boursier.com) — La Française de l'Énergie, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce que ses actions sont désormais éligibles au Service de Règlement Différé sur le segment Long-seulement (SRD Long only). Avec un volume quotidien de transaction en hausse constante, un nombre croissant d'investisseurs particuliers participant aux échanges sur le titre et d'un intérêt grandissant des investisseurs institutionnels, l'action a vu sa liquidité régulièrement progresser. Toute valeur cotée sur Euronext Paris réalisant un volume de transaction minimal quotidien de 100 000 euros est éligible au SRD Long only.

Le SRD Long only, encadré par des règles prudentielles strictes, permettra aux personnes détenant un compte titres français d'acheter à découvert le titre La Francaise de l'Energie en différant leurs règlements, profitant ainsi d'un effet de levier à la hausse. L'éligibilité au SRD Long only "permettra d'accroitre l'attractivité de La Francaise de l'Energie et favorisera la liquidité de son titre, l'exposant ainsi à une base d'investisseurs plus large".

En marge de cette annonce, la Française de l'Énergie confirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 ME et une marge sur EBITDA supérieure à 45% d'ici fin 2022. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021-2022 sera publié le 25 janvier.