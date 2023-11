La Française de l'Energie : signe un prêt ESG Impulse de 5,8 ME avec Arkéa

(Boursier.com) — Gazonor , filiale de La Française de l'Energie (FDE), vient de bénéficier du support d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec un prêt ESG "Impulse" de 5,8 millions d'euros, permettant de couvrir les besoins du Groupe et d'accélérer sa stratégie de croissance.

Ce prêt vise à renforcer l'activité de la filiale de FDE via le refinancement de 4 unités de cogénération, à Lens et Avion, d'une puissance totale de 6 MW. Les fonds peuvent être déployés par le groupe pour sa croissance.

Ce partenariat s'inscrit dans le long-terme afin de réduire l'empreinte carbone de la France.

Des discussions de partenariat sont par ailleurs en cours sur d'autres financements de projets du Groupe.

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, un Ebitda supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Rappelons que Gazonor est le principal producteur de gaz et d'électricité verte issue du gaz de mines en France et Belgique. Via ses 4 sites dédiés au captage du gaz de mines et à la production d'électricité, le groupe valorise en circuits courts ce gaz fatal dans les anciens bassins miniers des Hauts-de-France.