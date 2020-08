La Française de l'Énergie : signature d'un accord cadre avec 2G Energietechnik GmbH

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Française de l'Énergie, leader de l'écologie industrielle, annonce la signature d'un accord cadre s'étalant sur 3 ans avec la société 2G pour la fourniture d'unités de cogénération dédiées à la production d'électricité verte issue du gaz de mine en France et en Belgique.

Ce partenariat avec 2G, un des leaders européens de la fabrication de systèmes de production d'énergie décentralisée, permet à la Française de l'Énergie de bénéficier de conditions commerciales très compétitives avec un prix fixe garanti pendant la durée du contrat et d'avantages logistiques majeurs tels que le stockage à titre gracieux des moteurs pendant plusieurs mois et l'allocation de lignes de fabrication dédiées pour des commandes importantes. Ces éléments vont permettre de renforcer la capacité de développement du Groupe et d'améliorer la rentabilité des futurs sites.

Un accord cadre portant sur 25 nouvelles cogénérations

Couvrant l'ensemble du périmètre d'activité du Groupe (fourniture de moteurs, kits de cogénération et containers insonorisés), cet accord sécurise également l'approvisionnement des unités de cogénération pour le déploiement de nouveaux sites, dont 37,5 MW sont prévus dans les Hauts-de-France et en Wallonie.

A cet effet, le calendrier de livraison de 7 unités de cogénération (10,5 MW) a été validé aux conditions négociées, pour une installation prévue au cours des 12 prochains mois sur les sites de Béthune, Avion et Anderlues. Les 18 cogénérations supplémentaires (27 MW) seront installées sur les nouveaux sites dans les Hauts-de-France dès l'obtention de l'accord de l'administration.

Bénéficiant d'une capacité d'exécution renforcée et d'un plan de développement sécurisé, La Française de l'Énergie confirme son ambition de participer activement à la transition écologique et énergétique de l'Europe avec le lancement de nouveaux sites de production d'énergie verte.

Prochaine publication : Résultats annuels 2019/2020 le 14 octobre.