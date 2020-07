La Française de l'Energie : revenus sur le S1 quasi-inchangés

La Française de l'Energie : revenus sur le S1 quasi-inchangés









(Boursier.com) — La Française de l'Énergie démontre la bonne résilience de son modèle économique en réalisant un chiffre d'affaires annuel de 7,9 ME, en légère hausse à +0,3% dans un contexte de crise sanitaire et économique aiguë.

Au cours de cette période inédite, le management a mis en place dès début mars des mesures permettant d'adapter l'organisation du travail afin de poursuivre l'ensemble de l'activité tout en préservant la sécurité de ses collaborateurs et sous-traitants.

La Française de l'Énergie a ainsi maintenu son activité sur l'ensemble de ses sites et enregistré une augmentation des volumes de production de gaz (+ 24%) et d'électricité (+ 35%) par rapport à l'an passé démontrant, à nouveau, le caractère défensif et récurrent de son activité.

Compte tenu de la résilience de l'activité et du modèle LFDE constatés pendant la crise sanitaire mais également des incertitudes qui demeurent sur le rythme de remontée des prix du gaz et d'attribution des autorisations par l'administration, la société anticipe que l'installation de 37,5 MW additionnels sera effective sur l'année 2022.