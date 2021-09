La Française de l'Energie : première émission d'obligation verte

(Boursier.com) — La Française de l'Energie émet sa première obligation verte pour le développement de son portefeuille d'énergie bas carbone en France et en Belgique. Ce financement est octroyé par Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM), l'un des principaux fonds d'investissement dans l'énergie et les infrastructures en Europe.

Cette obligation verte financera le portefeuille énergétique existant du groupe, actuellement composé de projets de gaz de mine et de projets solaires dans le Nord de la France et en Wallonie, et pourra être étendu à d'autres projets bas carbones comme l'hydrogène en Europe. Les projets financés sont en phase de construction, de développement ou dans le pipeline de de projets du groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance.

Le financement s'élève à 40 millions d'euros, composé d'une première tranche de 25 ME qui a été mise à disposition, et d'une deuxième tranche optionnelle de 15 ME.

Le financement est qualifié de "Green Bond" et l'émission a été évaluée conforme aux Green Bond Principles de l'ICMA (International Capital Market Association) via une opinion d'EthiFinance, expert indépendant reconnu.

L'obligation a une maturité de 7 ans compte tenu de l'expérience de LFDE dans la construction et l'exploitation d'actifs de premier ordre, avec des tarifs d'achat à long terme et à prix fixe. Le financement est octroyé au niveau de LFDE International SARL, filiale luxembourgeoise de LFDE, sans recours sur la société mère, La Française de l'Energie SA. L'obligation est donc structurellement subordonnée aux prêts seniors existants au niveau des projets individuels. Cette obligation permet à La Française de l'Energie d'engager des moyens financiers importants pour accélérer sa stratégie de développement sans diluer les fonds propres de la société dans ses actifs : 49,5 MW de capacité seront ainsi déployées d'ici au 31 décembre 2022 et 3 millions de tonnes d'émissions CO2eq seront évitées annuellement grâce à la mise en oeuvre de ces projets.

La Française de l'Energie confirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 ME et une marge sur Ebitda supérieure à 45% d'ici fin 2022.