La Française de l'Energie : nouvelle certification des réserves 2P de gaz de mine dans les Hauts-de-France

(Boursier.com) — La Française de l'Energie, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce une nouvelle certification des réserves 2P de gaz de mine valorisable sur les deux concessions détenues dans les Hauts-de-France.

Alors que 360 millions de m3 ont déjà été captés et valorisés sous forme de gaz et d'électricité verte depuis la reprise de Gazonor, cette nouvelle certification réalisée par DMT (groupe Tüv Nord) affiche désormais des réserves à 3,6 milliards de m3 (21,6 TWh), ce qui confirme le potentiel significatif de captage et de valorisation de gaz de mine, bien supérieur à l'objectif de 49,5 MW de puissance installée sur le bassin franco-belge d'ici fin 2022.

La Francaise de l'Energie anticipe que plus de 3 millions de tonnes d'émissions de CO2eq seront ainsi évitées annuellement grâce au captage de gaz de mine et au déploiement des nouvelles unités de cogénérations dans les Hauts-de-France et en Belgique.

Cet impact positif exceptionnel sur la Région Hauts-de-France fait de LFDE un des principaux acteurs de la transition écologique du territoire.

Hausse de valeur du gaz lorrain

Par ailleurs, dans le contexte de hausse structurelle des prix de l'énergie, la valeur d'actif nette du gaz lorrain est aujourd'hui estimée à 318 millions d'euros, en forte hausse par rapport à la certification de 2018 réalisée par MHA (groupe Sproule). Les réserves certifiées qui se montent à 6,7 milliards de m3 de gaz (1P, 2P et 3P) et leurs valorisations en circuits courts ont pour objectif de remplacer l'énergie importée par une énergie locale bas carbone dans la région Grand Est.

La Française de l'Energie confirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 ME et une marge sur Ebitda supérieure à 45% d'ici fin 2022.