La Française de l'Energie multiplie ses bénéfices

(Boursier.com) — FDE , productrice d'énergie à empreinte carbone négative, confirme sa trajectoire de croissance et de profitabilité lors de ce 1er semestre 2021/2022. La forte amélioration de la plupart des agrégats financiers s'est traduite par une hausse de 126% des revenus à 9,1 ME, une forte augmentation de l'Ebitda qui atteint 5,6 ME (fois 5,3) avec une marge de 62% et un résultat opérationnel multiplié par 15,7 à 4,8 ME sur ce semestre. Le résultat net part du groupe se monte à 2,61 ME, multiplié par 24,5%. Le bénéfice net atteint 2,58 ME, multiplié par 34,8. Ces chiffres confirment le modèle économique et la profitabilité du groupe, ainsi que sa capacité à poursuivre ses développements.

FDE anticipe la poursuite de cette très bonne dynamique de l'activité au second semestre 2021/2022, avec notamment la contribution de 15 cogénérations opérationnelles, et la hausse continue des prix du gaz et de l'électricité.

FDE confirme sa capacité à générer des flux de trésorerie opérationnels positifs de l'ordre de 4,9 ME avant variation du BFR sur les six mois clôturant au 31 décembre 2021.

Sur ce semestre, le groupe a continué sa politique d'investissements soutenue, renforçant son positionnement unique grâce au déploiement de solutions énergétiques locales bas carbone en France et en Belgique, avec notamment l'installation de 5 nouvelles cogénérations de 1,5 MW sur les sites d'Avion (3 MW) et d'Anderlues (4,5 MW) et le début de la construction de la centrale photovoltaïque au sol de 15 MW dans le Grand-Est.

Le maintien d'une politique active d'investissements a par ailleurs été supporté par la mise en place de financements supplémentaires, et notamment la conclusion d'un prêt obligataire participatif de 2,5 ME pour le projet photovoltaïque de 15 MW et d'une obligation verte de 25 ME pour le développement du portefeuille FDE d'énergie bas carbone, octroyé par Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) en septembre 2021.

Au 31 décembre 2021, le groupe affiche ainsi une trésorerie de 23,1 ME (+16,2 ME par rapport au 30 juin 2021) et un ratio endettement net sur fonds propres de 44%, un niveau conservateur permettant à FDE de financer sereinement son développement.

L'activité actuelle de captage et de valorisation de gaz de mine permet d'éviter plus de 1 million de tonnes de CO2eq par an, confirmant le rôle prépondérant de FDE dans la transition écologique européenne. Par ailleurs, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, en accentuant les tensions sur les marchés de l'énergie, met à nouveau l'accent sur la nécessité d'une plus grande indépendance énergétique de la France. Grâce à ses importantes réserves de gaz certifiées, FDE propose des solutions énergétiques concrètes, qui peuvent être déployées rapidement une fois les différentes autorisations administratives obtenues.

Ainsi, avec le développement de son portefeuille de cogénérations en France et en Belgique devant mener à une capacité installée de 49,5 MW et la valorisation de ses réserves de gaz en Lorraine sous forme de gaz, électricité et/ou hydrogène décarboné, FDE renforcera significativement sa contribution à l'indépendance énergétique des territoires tout en contribuant à la réduction de leur empreinte carbone.

FDE confirme enfin son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 ME et une marge sur Ebitda supérieure à 45% d'ici fin 2022.