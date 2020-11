La Française de l'Énergie : mouvements au capital

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 4 novembre 2020 par l'AMF, complétés notamment les 5 et 12 novembre 2020, l'Autorité des marchés financiers a été destinataire de déclarations de franchissements de seuils intervenus le 28 octobre 2020. La société Deltec Bank & Trust Limited (Nassau, Bahamas) a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en baisse, par suite d'une cession d'actions La Française de l'Energie hors marché, les seuils de 10% du capital et 5% du capital et des droits de vote de la société LFDE, et détenir individuellement, à cette date et à ce jour, 238.721 actions, soit 4,63% du capital et 3,21% des droits de vote. Jean Chalopin a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en hausse, par suite d'une acquisition d'actions La Française de l'Energie hors marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société et détenir individuellement, à cette date et à ce jour, 399.084 actions représentant 402.609 droits de vote, soit 7,74% du capital et 5,41% des droits de vote.

Jean Chalopin n'a par ailleurs franchi directement et indirectement aucun seuil a précisé détenir, au 28 octobre 2020 et à ce jour, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Deltec Bank & Trust Limited qu'il contrôle, 637.805 actions LFDE représentant 641.330 droits de vote, soit 12,37% du capital et 8,62% des droits de vote.