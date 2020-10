La Française de l'Energie : mouvement au capital

(Boursier.com) — L 'Autorité des marchés financiers a été destinataire de déclarations de franchissements de seuils intervenus le 1er octobre sur La Française de l'Énergie. La société Ginkgo Holdings Limited (Providence, Mahé, Seychelles) a déclaré avoir franchi en baisse, par suite d'une cession d'actions LFDE hors marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote, et ne plus détenir aucune action de cette société. Frédéric Dürr a déclaré avoir franchi en hausse, par suite d'une acquisition d'actions hors et sur le marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote et 10% du capital de LFDE, et détenir 515.638 actions, soit 10,001% du capital et 6,93% des droits de vote.