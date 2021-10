La Française de l'Energie : monte en température après les annonces

(Boursier.com) — La Française de l'Energie monte de 5,7% à 22,30 euros ce vendredi, alors que l'exercice 2020/2021 a été marqué par une importante progression des revenus, principalement portée par une amélioration des volumes de gaz, électricité et chaleur vendus et la contribution des nouveaux sites de production d'énergies bas carbone de Béthune et Creutzwald, ainsi que par la remontée des prix du gaz en France (+ 36%) et de l'électricité en Belgique (+42%). Le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 10,2 millions d'euros, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente, avec une estimation de plus de 900.000 tonnes d'émissions de CO2eq évitées sur l'exercice.

L'augmentation des volumes produits, combinée à une bonne maîtrise des charges opérationnelles et administratives, a permis de réduire le coût de production du MWh du Groupe de près de 12% par rapport à l'exercice passé et d'afficher un niveau d'Ebitda en progression à 2.924 kE, soit une marge d'Ebitda de 29% (14% en 2019/2020). Le Résultat opérationnel est en forte amélioration à 1,42 ME. Cette performance confirme la capacité du Groupe à faire croitre son activité tout en maitrisant sa structure de coûts.

Malgré une hausse des charges financières, notamment liée à la mise en place de nouveaux emprunts contractés pour supporter la croissance de l'activité, le résultat net a plus que doublé pour atteindre 274 kE.

La Française de l'Energie confirme sa capacité à générer des flux opérationnels positifs, de l'ordre de 5,3 ME sur l'exercice (+4,5 ME par rapport à l'année passée) et voit sa trésorerie se renforcer au travers de nouveaux emprunts.

Au 30 juin 2021, la trésorerie s'élève à 7 ME (+3,2 ME sur l'exercice). La Française de l'Energie conserve intacte sa capacité d'investissement avec un ratio endettement net sur fonds propres maîtrisé de 36%.

Perspectives affichées

Le Groupe a maintenu une politique soutenue d'investissements au cours de l'exercice avec des flux d'investissement de près de 9,5 ME, en augmentation de 300% par rapport à l'année précédente. La Française de l'Energie a ainsi mis en production le plus grand parc solaire thermique de France adossé à un réseau de chaleur urbain, ainsi que le projet Béthune de livraison de gaz, électricité et chaleur.

La Française de l'Energie poursuit son plan de marche pour 2022, avec le renforcement de son positionnement en France et en Belgique. Le groupe confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 ME et une marge sur Ebitda supérieure à 45% d'ici fin 2022.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé son cours cible de 26 à 30 euros avec un avis à 'surperformer'.