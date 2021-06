La Française de l'Energie : lève 3,3 ME en financement participatif

(Boursier.com) — La Française de l'Energie et Lendosphere annoncent le succès et la clôture de la campagne du projet d'Avion pour la construction de deux unités de cogénération.

La campagne de financement participatif dédiée au financement de la construction de deux unités de cogénération situées à Avion, dans le Pas-de-Calais, a été clôturée avec succès sur la plateforme Lendosphere. Au total, 3,3 ME ont été investis par 489 prêteurs particuliers et la NEF, coopérative bancaire éthique qui offre des solutions de crédit orientées exclusivement vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle. Cette campagne de financement participatif vient couvrir une partie des fonds propres déployés par La Française de l'Energie. NEF contribue à hauteur de 1 ME.