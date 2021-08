La Française de l'Energie lève 2,5 ME de financements participatifs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Française de l'Energie et Lendosphere annoncent le succès et la clôture de la campagne du projet de Tritteling-Redlach pour la construction d'une centrale photovoltaïque. L'objectif fixé à 2,5 millions d'euros a été atteint grâce à 889 investisseurs et à la participation de La Nef. Cette coopérative bancaire éthique, qui offre des solutions de crédit orientées exclusivement vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle, a contribué à hauteur de 850.000 euros.

Cette campagne de financement participatif vient couvrir une partie des fonds propres déployés par La Française de l'Energie.

La centrale sera implantée sur un ancien centre d'enfouissement technique à Tritteling-Redlach, commune du District Urbain de Faulquemont (DUF) en Moselle. Le site produira plus de 16 GWh par an sur une durée de 30 ans et permettra de couvrir l'équivalent de la consommation électrique de plus de 7 000 personnes, soit près de 30 % de la population du District Urbain de Faulquemont. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du Groupe, à savoir la réduction de l'empreinte carbone des territoires du Grand Est et des Hauts-de-France sur lesquels La Française de l'Energie est très active, avec une ambition à court terme de déployer 100 MW de capacité photovoltaïque.