La Française de l'Energie : le concert Derfin / Natelpau Belgium sur les 5% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 14 janvier à l'AMF, le concert composé des sociétés Derfin (société par actions simplifiée contrôlée par Arnaud Mulliez) et Natelpau Belgium (société anonyme contrôlée par Emmanuel Gras) a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 janvier, le seuil de 5% du capital de la société La Française de l'Energie. Elle détient 258.419 actions La Française de l'Energie représentant autant de droits de vote, soit 5,004% du capital et 3,74% des droits de vote de La Française de l'Energie.

Ces positions se répartissent comme suit...

- Derfin : 129.400 actions soit 2,51% du capital et 1,87% des DDV

- Natelpau Belgium : 129.019 actions soit 2,5% du capital et 1,87% des DDV

- Total concert : 258.419 actions soit 5,004% du capital et 3,74% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte de la mise en concert à l'occasion de l'acquisition d'actions La Française de l'Energie hors et sur le marché.