La Française de l'Énergie : le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois grimpe à 16,9 ME

(Boursier.com) — La Française de l'Énergie, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, présente un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022 s'élevant à 16,9 ME, en forte hausse (+131%) par rapport à la même période 2021, porté à nouveau par une nette progression des volumes de production et un environnement de marché porteur.

Croissance des revenus FDE confirmée pour 2022

Au cours des prochains mois, le Groupe poursuivra sa croissance organique et le renforcement de son positionnement unique grâce au déploiement de nouvelles solutions énergétiques locales bas carbone : des cogénérations dans les Hauts-de-France et la tranche initiale de 15 MW de son premier parc photovoltaïque dans le Grand Est. Dans le contexte énergétique actuel, FDE est en discussions avec des acteurs de premier plan afin d'optimiser la valorisation des revenus associés à ces projets.

Par ailleurs, FDE a annoncé le 19 avril 2022 l'acquisition de 94% du capital de Cryo Pur, société spécialisée dans le traitement du biogaz et sa liquéfaction en Bio-GNL et Bio-CO2 . Cette acquisition permet au groupe d'intégrer l'épuration et la liquéfaction de tout type de gaz (biogaz, gaz de mine, gaz de décharge, gaz de torchère, gaz rares, etc) et de renforcer son positionnement sur les marchés stratégiques du gaz vert et du CO2. Les revenus dérivés des nouveaux contrats en cours de discussion pour cette activité constitueront dès 2023, un axe additionnel de croissance pour le Groupe.

FDE communiquera ses nouvelles perspectives de croissance à horizon 2026 lors de la publication de son chiffre d'affaires annuel 2022.

Prochain RDV : Investor day, le 27 avril 2022.

Chiffre d'affaires annuel 2022, le 21 juillet 2022.