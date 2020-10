La Française de l'Énergie inaugure la plus grande centrale solaire thermique de France dédiée à un réseau de chaleur urbain

La Française de l'Énergie inaugure la plus grande centrale solaire thermique de France dédiée à un réseau de chaleur urbain









Crédit photo © LFDE

(Boursier.com) — La Française de l'Énergie annonce la mise en service de la première centrale solaire thermique de Creutzwald en partenariat avec Énes, régie municipale établie depuis près d'un siècle dans la région. Ce projet phare de la région, soutenu par l'ADEME, est la plus grande centrale solaire thermique de France avec injection dans un réseau de chaleur urbain.

La centrale, située à proximité du réseau de chaleur urbain d'Énes, produira en circuit court l'équivalent de la consommation annuelle de 190 foyers. Ce site de production environnemental contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre en évitant le rejet de près de 560 tonnes de CO2eq/an et multipliera par six le taux d'énergies renouvelables du réseau. Les 6.047 m2 de panneaux solaires (5.620 m2 de surface utile) installés sur le site produiront annuellement 2.610 MWh, et permettront notamment de couvrir les besoins du réseau de chaleur en période estivale.

Cette première réalisation dans le solaire qui contribuera dès cette année aux revenus du Groupe, vient renforcer le statut de producteur d'énergie verte de La Française de l'Énergie et confirme sa capacité à déployer des projets dans les énergies renouvelables.