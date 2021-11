La Française de l'Energie : high returns ?

(Boursier.com) — La Française de l'Énergie progresse de 2,2% ce matin à 28 euros, alors que le producteur d'énergie à empreinte carbone négative annonce que la société Exane BNP Paribas, maison de référence sur les actions européennes, vient d'initier la couverture de 'LFDE' avec une étude intitulée 'High returns from European Green Energy generation', et une recommandation à l'achat assortie d'un objectif de cours logé entre 31 et 46 euros par action. La Française de l'Énergie confirme par ailleurs ses objectifs d'un chiffre d'affaires annualisé de 35 ME pour une marge sur EBITDA supérieure à 45% d'ici fin 2022.