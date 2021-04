La Française de l'Energie grimpe après les annonces

Crédit photo © LFDE

(Boursier.com) — La Française de l'Energie grimpe de plus de 4% ce mercredi à 23,90 euros, alors que le groupe a présenté un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021 s'élevant à 7,3 millions d'euros, en hausse de +18%, principalement porté par une nouvelle amélioration des volumes, par la contribution des nouveaux sites de production d'énergies bas carbone, et par la confirmation de la remontée des prix du gaz.

Au cours des prochains mois, LFDE poursuivra le renforcement de son positionnement unique grâce au déploiement de nouvelles solutions énergétiques locales bas carbone en France et en Belgique.

Conformément à son plan de développement, LFDE confirme l'installation de 5 nouvelles cogénérations de 1,5 MW sur les sites d'Avion et Anderlues cet été (3 MW dans les Hauts-de-France et 4,5 MW en Wallonie).

Demandes en cours

Le groupe a par ailleurs déposé les dossiers complémentaires pour l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour 7 nouveaux sites, les autres travaux (études géologiques, terrains et pré-étude raccordement notamment) ayant été avancés afin de permettre un déploiement rapide de ces nouvelles installations dès l'obtention des autorisations administratives dont les premières sont attendues avant la fin d'année calendaire 2021.

En Lorraine, le groupe finalise pour juin 2021 son étude de faisabilité sur la valorisation de ses réserves de gaz sous forme d'hydrogène décarboné. Par ailleurs, les travaux pour permettre de transformer les charbons lorrains en importants puits carbone, stocker le CO2 et ainsi offrir une option supplémentaire de décarbonation du territoire mosellan continuent de progresser avec le soutien du laboratoire GeoRessources (Université de Lorraine et CNRS).

Enfin, sur l'activité solaire, le Groupe a finalisé la revue des appels d'offres de fournitures pour son projet photovoltaïque de 15 MW et prévoit le démarrage de la construction de sa première centrale photovoltaïque au sol d'ici fin 2021. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a rehaussé sa cible sur La Française de L'Energie de 25 à 26 euros avec un avis à 'surperformer'.