La Française de l'Énergie finit première de sa catégorie dans le classement ESG 2020 de Gaia Rating

(Boursier.com) — La Française de l'Énergie, producteur d'énergies à empreinte carbone négative, annonce l'amélioration de sa notation Gaïa qui évalue la performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance) et se positionne à la 1ère place des sociétés du secteur de l'énergie générant moins de 150 ME de chiffre d'affaires.

Gaïa Rating est l'agence de notation de référence pour les entreprises de taille intermédiaire françaises cotées. La notation des valeurs est réalisée sur plus de 150 critères extra-financiers qui portent sur l'environnement, le social et la gouvernance.

La Française de l'Énergie obtient une note globale de 62/100. LFDE surpasse également la performance moyenne de la catégorie "énergies conventionnelles et renouvelables" ainsi que celle du panel Gaïa comprenant 230 entreprises. le groupe se distingue notamment par l'amélioration significative de sa gouvernance d'entreprise qui obtient un score de 92/100 ainsi que la qualité de sa Politique Sociale (86/100), de sa Politique Environnementale (82/100), son impact sur le Gaz à Effet de Serre (63/100), et ses Relations avec ses fournisseurs (83/100).

Pour la 4me année consécutive, la société enregistre une amélioration de sa notation Gaïa. Cette progression par rapport à la note attribuée en 2019 (57/100) confirme la réalisation des engagements de La Française de l'Énergie sur des sujets tels que la sécurité de ses équipes, ses opérations ou la lutte contre le changement climatique.