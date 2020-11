La Française de l'Energie : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — La Française de l'Energie annonce une évolution de la gouvernance d'entreprise. Julien Moulin (Président Directeur Général), a proposé au Conseil d'administration, qui l'a acceptée, une nouvelle évolution de la gouvernance du Groupe.

Après une première étape franchie en amont de son IPO en 2016 avec la mise en place d'un Conseil d'administration majoritairement composé d'administrateurs indépendants et non exécutifs, une nouvelle étape est annoncée avec la dissociation pérenne des fonctions de Président et Directeur Général d'une part et la nomination d'Antoine Forcinal en tant que Directeur Général d'autre part.

Cette nouvelle gouvernance permettra de répondre aux critères les plus exigeants et aux meilleures pratiques de marché.

Antoine Forcinal occupe le poste de Directeur Général délégué de La Française de l'Energie depuis 5 ans.

Ce changement est l'aboutissement d'un processus d'amélioration continue de la gouvernance de La Francaise de l'Energie conduit avec le plein soutien de l'ensemble du Conseil d'administration. Je suis fier de voir l'entreprise se doter d'une gouvernance dissociée exemplaire et professionnelle pour servir l'intérêt de notre Groupe. Je suis également heureux de demeurer Président et actionnaire de référence pour poursuivre l'accompagnement du développement rentable et durable de La Française de l'Energie , commente Julien Moulin.

Bénéficiant d'une capacité d'exécution confirmée, d'un plan de développement sécurisé et d'une gouvernance renforcée, La Française de l'Energie affirme son ambition de participer activement à la transition écologique avec le lancement de nouveaux sites de production d'énergie sur les anciens bassins miniers de France et de Walloni.