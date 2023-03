La Française de l'Energie : en tête du palmarès après un excellent semestre

(Boursier.com) — A contre-courant, La Française de l'Energie s'adjuge 7,7% à 40 euros, porté par de très solides résultats semestriels. Le producteur d'énergie à empreinte carbone négative a vu son chiffre d'affaires bondir de 134% à 21,3 ME sur la période, permettant une multiplication par trois du résultat opérationnel, à 14,6 ME sur ce semestre. Cette très bonne dynamique se poursuivra au second semestre 2023 avec la mise en place de levier de valorisation additionnels sur le parc actuel de 15 cogénérations et la production d'électricité verte du premier projet photovoltaïque du groupe (15 MW), pleinement effective depuis janvier 2023, précise le groupe.

FDE a par ailleurs réitéré ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, d'un EBITDA supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

La forte correction du titre constitue une fenêtre de tir pour se positionner sur une affaire qui conjugue visibilité sur les FCF, risque limité de contrepartie (clientèle diversifiée et solide, partenariats stratégiques d'envergure), modèle créateur de valeur, situation bilantielle solide dans un contexte de hausse des taux, et qui par-dessus tout est gérée par une équipe de management dotée d'une bonne connaissance du marché et de ses mécanismes de financement pour activer les multiples optionnalités de croissance, affirme TP ICAP Midcap. Dans le sillage de cette exécution de qualité, le broker considère que le plan 2026 (CA 100 ME, EBITDA de plus de 50 ME) recèle un potentiel crédible de dépassement des objectifs de marges. Il réitère ainsi avec conviction sa recommandation 'achat' et sa cible de 72 euros. D'autant qu'à seulement 6,8x le ratio VE/EBITDA 2023, les fondamentaux solides semblent très modestement valorisés...