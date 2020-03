La Française de l'Energie : dans les petits papiers d'un broker allemand

(Boursier.com) — La Française de l'Energie indique que la banque et société d'analyse financière allemande Hauck & Aufhäuser vient d'initier la couverture dans une étude intitulée "No Canary in this Coal Mine - Creating Value with Gas to Power". Sa recommandation est 'Achat' avec un objectif de cours à 28 euros.