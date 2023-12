La Française de l'Energie : belle performance ESG

(Boursier.com) — La Française de l'Energie annonce la publication de sa nouvelle notation Gaïa Research qui évalue la performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance) des entreprises cotées sur les marchés européens et conserve son leadership parmi les PME du secteur énergétique. FDE obtient une note globale de 65/100, une excellente notation Gaïa Research du groupe EthiFinance (selon la nouvelle méthodologie développée en 2022). L'entreprise se distinguant notamment par sa politique environnement et sociale.

Cette notation confirme la réalisation des engagements du Groupe sur des sujets tels que les sujets sociaux et la lutte contre le changement climatique.

FDE continue, en parallèle, de se renforcer sur les énergies décarbonées telles que l'hydrogène naturel et l'hydrogène produit à partir du gaz lorrain et associé à un captage du CO2. A cet effet, le Groupe présentera le 7 mars 2024 le détail de son plan de développement hydrogène en Lorraine.

FDE réitère aussi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, un Ebitda supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Rappelons que Gaïa Rating est l'agence de notation de référence pour les entreprises de taille intermédiaire françaises cotées. La notation des valeurs est réalisée sur plus de 170 critères extra-financiers qui portent sur l'Environnement, le Social, la Gouvernance et les Parties Prenantes Externes.