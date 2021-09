La Française de l'Énergie : Augmentation de 29% des réserves de gaz (2P)

(Boursier.com) — La Française de l'Énergie, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce une augmentation de 29% des réserves de gaz 2P certifiées sur sa concession d'Anderlues, qui s'élèvent désormais à 358 millions de m3 .

Cette certification réalisée par DMT, l'organisme européen de certification des ressources et des réserves de gaz de mines qui accompagne le Groupe depuis plusieurs années, vient confirmer l'excellente gestion du réservoir réalisée par les équipes géoscience et réservoir de La Française de l'Energie.

Une augmentation des réserves 2P de 29% malgré un volume produit de 10 millions de m3 depuis mai 2019.

Certifiées initialement à 277 millions de m3 en avril 2019, les réserves belges du Groupe s'apprécient de 29% alors que 10 millions de m3 ont déjà été valorisés via les 2 cogénérations d'Anderlues depuis leurs mises en service en mai 2019.

Cette certification vient supporter la seconde phase de développement du site d'Anderlues avec la prochaine mise en exploitation de 3 cogénérations supplémentaires sur le site existant, afin de porter la puissance totale installée à 7.5 MW.

Suite à la récente acquisition de Greenhill, le Groupe lance un premier développement de 6 cogénérations dans le cadre d'une nouvelle concession dite de Sud Charleroi, soit 9 MW qui seront installés au cours du premier semestre calendaire 2022 et portera ainsi la capacité installée en Belgique du Groupe à 16.5 MW.

La Française de l'Énergie confirme donc son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 ME et une marge sur EBITDA supérieure à 45% d'ici fin 2022.

Prochain RDV : Résultats annuels 2021 le 21 octobre 2021.