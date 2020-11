La Française de l'Énergie : AG en vue

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Française de l'Énergie annonce avoir mis à la disposition du public les documents préparatoires à l'Assemblée ordinaire annuelle du 3 décembre 2020 à 15h.

Dans le contexte sanitaire actuel, l'Assemblée Générale du 3 décembre 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, avec retransmission sur internet de l'Assemblée Générale afin de permettre à ses actionnaires de suivre les débats.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 28 octobre 2020.

Les documents d'information préparatoires à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et pourront notamment être consultés sur le site internet de la Société et au siège social de la Société (La Française de l'Energie, 1 avenue Saint-Rémy, Espace Pierrard - 57600 Forbach).

Prochaine communication : Assemblée Générale le 3 décembre.