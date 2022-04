La Française de l'Energie : acquisition porteuse

(Boursier.com) — La Française de l'Energie s'envole de 10,5% à 53,5 euros au lendemain de l'acquisition de 94% de Cryopur, société française unique spécialisée dans le traitement du biogaz et sa liquéfaction en Bio-GNL et Bio-CO2. Une opération de 2,5 ME avec un possible complément de rémunération de 3 ME sous certaines conditions. Le Bio-CO2 produit grâce au processus de Cryopur peut être valorisé en circuits courts sur l'ensemble de la chaine de valeur, y compris par les acteurs de l'industrie alimentaire tandis que le Bio-GNL est vendu à des consommateurs en substitution des carburants fossiles. Au titre de 2021, Cryopur a réalisé un chiffre d'affaires de 4,9 ME.

A la suite de cette transaction, qui permet à FDE d'entrer sur un marché complexe et à forte valeur ajoutée, augmentant considérablement son potentiel de croissance à long terme, Midcap Partners confirme sa forte conviction sur le titre et sa cible de 56 euros.