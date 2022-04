La Française de l'Energie : acquisition de Cryopur

(Boursier.com) — La Française de l'Energie fait l'acquisition de 94% du capital de Cryopur, société française unique spécialisée dans le traitement du biogaz et sa liquéfaction en Bio-GNL et Bio-CO2, renforçant ainsi le positionnement du groupe sur les solutions de production d'énergies permettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cryopur a été créée en 2015 à l'initiative de Denis Clodic, ancien directeur du Centre énergétique et procédés de Mines ParisTech et co-lauréat du Prix Nobel de la Paix en 2007 pour ses contributions au sein du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Capitalisant sur 35 années de Recherche & Développement, et Ambassadrice de la French Tech lors de la COP21, Cryopur a développé une technologie de rupture brevetée qui épure le biogaz en Bio-CO2 et en Biométhane avant de le liquéfier pour sa valorisation. Le Bio-CO2 produit grâce au processus de Cryopur peut être valorisé en circuits courts sur l'ensemble de la chaine de valeur, y compris par les acteurs de l'industrie alimentaire ; le Bio-GNL est vendu à des consommateurs en substitution des carburants fossiles. La technologie de Cryopur repose sur un système de cryogénisation associant un système de cascades de réfrigération intégrées pour séparer les différents composants des gaz et les liquéfier.

Grâce à ces procédés reposant sur 7 grandes familles de brevets internationaux, le Bio-GNL et le Bio-CO2 obtenus répondent aux besoins de tous les types d'application.

Par ailleurs, les processus inventés par Cryopur associant épuration et liquéfaction présentent un avantage compétitif décisif, notamment en termes de coût énergétique et confèrent à Cryopur un positionnement unique en comparaison aux techniques d'épuration de biogaz sans liquéfaction tels que les procédés à membranes. Près de 30 millions d'euros ont ainsi été investis dans le développement du procédé Cryopur et dans sa mise en oeuvre. La technologie est aujourd'hui en exploitation notamment au Royaume-Uni et en Norvège sur 2 sites de production de biogaz opérés par des acteurs industriels et agricoles de 1er plan (Greenville et Renevo), avec une capacité totale de production actuelle de 5.000 tonnes de Bio-GNL et de 5,000 tonnes de Bio-CO2 par an.

Naissance d'un nouveau leader européen du gaz vert et du Bio-CO2

Outre les activités existantes de FDE, axées notamment sur la réduction des émissions de CO2eq via le captage et la valorisation du gaz de mine, le Groupe intègre désormais l'épuration et la liquéfaction de tout type de gaz (biogaz, gaz de décharges, gaz de torchère, gaz rares...). Cette intégration de Cryopur permettra de maximiser la valorisation des importantes réserves de gaz de FDE mais également de renforcer son positionnement sur les marchés stratégiques du gaz vert et du CO2. Le savoir-faire d'optimisation industrielle et de gestion de projets de FDE permettra par ailleurs de développer encore plus efficacement les technologies brevetées mises au point par Cryopur en appliquant le modèle d'operateur développé avec succès par FDE sur les activités de gaz de mine et de solaire en France et en Belgique.

Ces différentes synergies permettront ainsi de créer un acteur européen de 1er plan dans la production d'énergie à partir de gaz de récupération ou renouvelables.

FDE évalue à plusieurs dizaines de milliers le nombre de sites sur lesquels développer, à partir de gaz de récupération ou renouvelables, la production de Bio-GNL et/ou de Bio-CO2 dans le monde. La technologie de Cryopur présente un potentiel très significatif, puisque moins de 0,1% des sites recensés valorisent ces ressources sous forme de Bio-GNL et/ou de Bio-CO2. Le portefeuille de projets en cours de finalisation est déjà très solide avec 7 nouveaux sites européens actuellement en discussion pour un montant de contrats anticipés de plus de 35 ME, permettant à FDE de devenir un des leaders européens de la production de Bio-GNL et de Bio-CO2.

Au titre de 2021, Cryopur a réalisé un chiffre d'affaires s'élevant à 4,9 ME. Le coût de l'acquisition s'élève à un montant de 2,5 ME avec un possible complément de rémunération de 3 ME sous certaines conditions. L'acquisition est financée par la trésorerie disponible du groupe qui conserve une forte capacité de financement afin de poursuivre ses projets de développement dont ceux de sa nouvelle filiale, Cryopur.

Suite à cette acquisition, FDE communiquera ses nouvelles perspectives de croissance à horizon 2026, lors de la publication du chiffre d'affaires annuel 2022, le 21 juillet.