La Française de l'Energie accélère au 2e trimestre

(Boursier.com) — La Française de l'Energie affiche une progression de 43% de son chiffre d'affaires sur le 2e trimestre 2019/-2020 pour s'inscrire à 2,4 millions d'euros.

Cette bonne dynamique, portée notamment par l'augmentation de la production d'électricité verte sur ses sites de France et de Belgique, permet à la société d'afficher des revenus semestriels en hausse de 28% à 4,2 ME.

Sur cette période, la production d'électricité verte issue du gaz de mine enregistre une nouvelle amélioration de son chiffre d'affaires à 3,1 ME (+45% par rapport au S1 2018-2019). Sur le semestre, le chiffre d'affaire de l'activité de production du gaz se stabilise à 1,1 ME. Néanmoins, cette performance ne reflète pas la forte activité du site d'Avion qui a permis de compenser la baisse significative du prix de vente moyen du gaz passant de 24 euros/MWh sur le 1er semestre 2018/2019 à 13,4 euros/MWh sur ce semestre. En effet, ce site de production, ralenti cet été par des travaux sur les réseaux de transport et de distribution, a retrouvé dès le 2nd trimestre des volumes en nette hausse pour afficher une progression sur ce semestre de près de 70% par rapport au premier semestre 2018/2019. Sur le second semestre 2019/2020, le Groupe attend une nouvelle croissance de sa production de gaz, portée notamment par le fonctionnement simultané des trois moteurs électriques acquis en 2019.

L'augmentation continue du chiffre d'affaires s'accompagne d'un renforcement significatif des capacités d'investissement du Groupe suite à l'obtention de deux emprunts, auprès de Bpifrance financement pour 1,3 ME et de la banque dédiée à l'énergie verte, Triodos, pour 4,2 ME, à des taux d'intérêts inférieurs à 2% par an.

Perspectives

La Française de l'Energie poursuit son plan de développement en Belgique et dans les Hauts-de-France. Ces résultats et perspectives solides permettent au Groupe d'envisager avec optimisme le développement de ses sites lorrains afin de valoriser les 2,14 Mds de m3 de gaz déjà certifiés à ce stade (réserves P2).