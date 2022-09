La forte dynamique positive se maintient dans le transport aérien

(Boursier.com) — Sans surprise, la reprise du trafic aérien a encore accéléré cet été. Le trafic total de passagers (mesuré en passagers-kilomètres payants ou RPK) a ainsi augmenté de 58,8% sur un an en juillet. À l'échelle mondiale, le trafic est désormais à 74,6% de ses niveaux d'avant la crise sanitaire. Le trafic intérieur a progressé de 4,1% par rapport à la période de l'année précédente et est désormais le moteur de la reprise. Le trafic domestique total se situe à 86,9% du niveau de juillet 2019. Le trafic international a lui bondi de 150,6% par rapport à juillet 2021. Tous les marchés ont enregistré une forte croissance, menés par l'Asie-Pacifique.

"La performance de juillet est restée solide, certains marchés approchant les niveaux d'avant-Covid. Et cela même avec des contraintes de capacités dans des régions du monde qui n'étaient pas préparées à la vitesse à laquelle les gens ont recommencé à voyager. Il reste encore du terrain à récupérer, mais c'est un excellent signe alors que nous nous dirigeons vers les trimestres d'automne et d'hiver traditionnellement plus lents dans l'hémisphère nord", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA. Globalement, le dirigeant ne voit pas le trafic retrouver son niveau pré-Covid avant 2024. Si les vents contraires (notamment la flambée du carburant) pourraient peser sur la demande, les réservations restent aujourd'hui fortes.