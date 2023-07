La forte croissance du transport aérien se poursuit en mai

(Boursier.com) — Nouvelle vive progression du trafic aérien mondial en mai. Les données de l'Association international du transport aérien (IATA) montrent que le trafic (mesuré en passagers-kilomètres payants ou RPK) a bondi de 39,1% sur un an. À l'échelle mondiale, le trafic est désormais à 96,1% de ses niveaux de mai 2019, avant la pandémie.

Le trafic intérieur a augmenté de 36,4% et est désormais supérieur de 5,3% au niveau de mai 2019. C'est le deuxième mois consécutif que le trafic intérieur dépasse les niveaux d'avant la pandémie. Le trafic international a lui bondi de 40,9% sur un an, tous les marchés enregistrant une forte croissance, tirés à nouveau par les transporteurs de la région Asie-Pacifique. Les RPK internationaux ont atteint 90,8% des niveaux de mai 2019, les compagnies aériennes du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord dépassant les niveaux pré-pandémie.

Le taux d'occupation total de l'industrie a augmenté à 81,8%, mené par les transporteurs nord-américains (86,3%).