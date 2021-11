La Fondation SFR nomme 3 nouvelles personnalités au sein de son conseil d'administration

(Boursier.com) — La Fondation SFR nomme trois nouvelles personnalités au sein de son conseil d'administration.

Grégory Rabuel, Président-directeur général d'Altice France et Président du conseil d'administration de la Fondation SFR, et Julie Leseur, Déléguée générale de la Fondation SFR, annoncent la nomination de :

- Souad Boutegrabet, fondatrice et présidente des "DesCodeuses"

- Mounira Hamdi, co-fondatrice de "Diversidays"

- Sarah Ourahmoune, fondatrice et présidente de "Boxer Inside Club".