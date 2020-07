La Fondation Ricard devient la Fondation d'entreprise Pernod Ricard

Crédit photo © Pernod-Ricard

(Boursier.com) — A compter du 1er juillet 2020, la Fondation d'entreprise Ricard située rue Boissy d'Anglas devient la Fondation d'entreprise Pernod Ricard. Pour incarner ce nouvel élan, elle s'installera à l'automne prochain dans un espace pluridisciplinaire au sein du nouveau siège du Groupe, en plein coeur de la Capitale et du quartier Saint Lazare. Ouverte sur la ville et son quartier, la Fondation Pernod Ricard gardera une échelle humaine et restera accessible à tous gratuitement.

La Fondation Pernod Ricard poursuivra une programmation exigeante, pluridisciplinaire, "sans compromis", toujours plus proche des artistes afin de faire rayonner la jeune scène contemporaine française, ici et ailleurs. Dans ce nouvel espace, elle s'enrichira de nouvelles conférences thématiques, de nouveaux rendez-vous et performances artistiques. Nouvelle ambition également pour le Prix de la Fondation dont le nouveau dispositif sera dévoilé par Alexandre Ricard, Président-Directeur Général du Groupe, le 15 septembre, à l'occasion de la remise du Prix Ricard 2019 au Centre Pompidou.