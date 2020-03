La Fondation PSA et l'Avise accompagnent la création de garages solidaires

La Fondation PSA et l'Avise accompagnent la création de garages solidaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fondation PSA et l'Avise lancent un programme pour créer les conditions favorables à la création de garages solidaires. Le programme est co-construit avec "les Fabriques à initiatives", structures d'accompagnement pour l'entreprenariat social. Avec le projet "Emergence de garages solidaires", la Fondation PSA et l'Avise vont pouvoir intervenir, en amont de la création d'un garage solidaire, en fédérant les acteurs locaux, pour répondre aux besoins, au plus près des territoires.

Suite à un appel à manifestation d'intérêt, 5 territoires ont été retenus : Atis au Périgord Vert, l'Adress en Argentanais, le Centsept avec la commune de Decines, le TAg 29 au Pays de Brest-Carhaix et Courant Fort en Nord Drôme-Ardèche.

Tout en continuant à soutenir le développement des garages solidaires, en leur apportant des outils et un support financier, nous souhaitons maintenant aussi favoriser la création de nouveaux garages solidaires dans les territoires où un besoin a été identifié par les acteurs locaux. Nous allons nous appuyer sur des incubateurs : les fabriques à initiatives. En effet les garages solidaires sont souvent des structures fragiles. Notre projet vise à réunir les conditions favorables à la création de garages solidaires pérennes , explique Karine Hillaireau, Déléguée Générale de la Fondation PSA.

Depuis 2011, la Fondation PSA a soutenu 87 projets de garages solidaires en répondant d'abord à leur besoin de soutien financier. A partir de 2017, dans le cadre d'un partenariat avec l'Avise, la Fondation PSA a également proposé aux garages solidaires lauréats un accompagnement pour leur permettre de se professionnaliser.