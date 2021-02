La Foncière Verte : Les revenus des activités constatés sur 2020 s'élèvent à 17,18 ME

(Boursier.com) — La Foncière Verte annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé non audité pour l'année 2020. Les revenus des activités constatés sur l'année 2020 s'élèvent à 17,18 ME, soit une hausse de 6,3% par rapport à l'année 2019.

L'augmentation des loyers s'établit à 8% par rapport à l'année 2019, pour un montant de 1,2 ME et s'explique :

-par l'effet année pleine de la mise en loyer du bâtiment construit à Chassieu (0,5 ME) et des travaux d'aménagement sur les sites de La Courneuve et de Villeneuve le Roi réalisés en 2019 (0,1 ME).

-par la mise en loyer du nouveau terrain de Toulouse Bruguières acquis en juin 2020 (0,1 ME) et des travaux d'aménagement complémentaires réalisés en 2020 sur quelques sites (0,1 ME).

-par l'application de l'indexation sur les baux existants au 1er janvier 2020 dont l'impact est de 0,4 ME sur les revenus locatifs.

Au 31 décembre 2020, le taux de location des actifs immobiliers était de 97%.

