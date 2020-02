La Foncière Verte : les loyers ont augmenté de près de 10% en 2019

(Boursier.com) — Les revenus des activités constatés de La Foncière Verte sur l'année 2019 s'élèvent à 16,17 millions d'euros, soit une hausse de +21,8% par rapport à l'année 2018.

Depuis le 1er janvier 2019, les charges locatives refacturées aux preneurs sont désormais intégrées aux revenus locatifs, soit 1,61 ME pour l'année 2019. Sur l'ensemble de l'année, l'augmentation des loyers s'établit à +9,8% par rapport à l'année 2018. Cette hausse des loyers de 1,29 ME s'explique par l'effet année pleine de la mise en loyer de l'immeuble de bureaux loué à EDF dans la zone d'activités de Chambéry-Technolac (699 kE), la mise en loyer du nouveau bâtiment de Chassieu en août 2019 (299 kE) et de travaux sur quelques sites et par l'application de l'indexation sur les baux existants (280 kE).

Au 31 décembre 2019, le taux de location des actifs immobiliers est de 97%.