La Foncière Verte : l'ANR est proche de 130 euros par action

La Foncière Verte : l'ANR est proche de 130 euros par action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les produits des activités ordinaires de La Foncière Verte s'élèvent à 9,12 millions d'euros au 1er semestre 2020 (8,44 ME pour la même période de 2019). La progression est de 0,68 ME (+8,1%).

Les charges opérationnelles ont augmenté de 0,28 ME, soit +5,9% par rapport à la même période de 2019, passant de 4,86 ME à 5,14 ME. Cette hausse s'explique par l'augmentation des amortissements liés aux nouveaux bâtiments et travaux d'aménagement réalisés au cours de l'année 2019. Le résultat opérationnel s'établit ainsi à 3,82 ME soit +0,23 ME (+ 0,7%).

Le coût de l'endettement bancaire a augmenté, passant de 2,03 ME au 30 juin 2019 à 2,48 ME au 30 juin 2020, soit une hausse de +22,1%. L'essentiel de cette augmentation s'explique par le coût du nouvel emprunt obligataire émis le 18 juillet 2019, d'un montant de 125 ME, à échéance 2025.

Le résultat de l'exercice s'établit à 0,84 ME au 30 juin 2020 (1 ME au 30 juin 2019).

La dette financière nette de la trésorerie disponible s'élève à 71 ME au 30 juin (71,9 ME au 31 décembre 2019).

Au 30 juin 2020, La Foncière Verte détient un patrimoine immobilier constitué de 26 actifs représentant 222.349 m2 de surface utile construite, pour une valeur d'expertise de 163,7 ME (hors droits). Le taux d'occupation des locaux est de l'ordre de 93%.

L'Actif Net Réévalué part du Groupe par action est de 129,29 E au 30 juin (126,06 E au 31 décembre 2019).

Perspectives

Au cours du 2e semestre, le Groupe La Foncière Verte va poursuivre la valorisation de son patrimoine par la réalisation de travaux de construction, extension et modernisation des sites existants, à la demande des locataires et va poursuivre l'étude de dossiers de croissance externe, conformément aux objectifs fixés lors de la levée de fonds dans le cadre de l'émission de l'emprunt obligataire à échéance 2025.