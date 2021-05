La Foncière Santé poursuit sa croissance en Italie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Icade Healthcare Europe a signé auprès de KOS l'acquisition de deux maisons de retraite médicalisées (Residenze Sanitarie Assistenziali, RSA) et d'un établissement psychiatrique, et a signé un protocole d'accord sous conditions portant sur l'acquisition de deux maisons de retraites médicalisées à construire, pour un montant total de 51 ME droits inclus.

L'acquisition de ce portefeuille s'inscrit dans une opération de sale & lease back avec l'opérateur KOS. Les cinq établissements, situés dans les régions de Lombardie, Ligurie, des Marches et en Emilie-Romagne, représentent 514 lits et seront exploités par le groupe KOS dans le cadre de baux fermes d'une durée de 15 ans.

Trois des actifs acquis sont immédiatement productifs de cash-flows, l'acquisition des deux autres actifs est prévue au premier semestre 2023, après la construction des établissements et après obtention des autorisations nécessaires à leur exploitation.

Le groupe KOS, spécialisé dans les services d'assistance aux personnes âgées, dans les soins de réadaptation et les soins psychiatriques, est le premier opérateur du secteur en Italie. Il exploite aujourd'hui plus de 140 établissements (environ 12.800 lits) en Italie et en Allemagne.