La foncière santé d'Icade poursuit sa croissance

(Boursier.com) — Le 6 octobre 2021, la Foncière Santé d'Icade a signé l'acquisition d'un portefeuille de quatre maisons de retraite médicalisées (Residenze Sanitarie Assistenziali, RSA) et d'un établissement psychiatrique, pour un montant total de 36 ME droits inclus. L'acquisition de ce portefeuille s'inscrit dans le cadre d'une opération de sale & leaseback avec l'opérateur La Villa. Les 5 établissements, situés dans les régions de la Vallée d'Aoste, la Toscane, l'Émilie-Romagne, le Piémont et la Lombardie, représentent 493 lits et seront exploités par le groupe La Villa dans le cadre de baux fermes d'une durée de 30 ans.

L'ensemble des actifs acquis sont immédiatement générateurs de cash-flows.

Il s'agit de la première opération réalisée avec le groupe La Villa, filiale italienne du groupe français Maisons de Famille. Spécialisé dans les services aux personnes âgées et les soins psychiatriques, le groupe La Villa est un opérateur de premier plan de ce secteur en Italie où il exploite aujourd'hui 43 établissements (environ 3.400 lits). Cette opération porte à 21 le nombre d'établissements en exploitation détenus par Icade Santé en Italie, représentant une valeur de portefeuille de près de 150 ME.

En France : Signature d'une promesse en vue de l'acquisition des murs de 5établissements de santé pour 64 ME.

Icade Santé a signé le 8 octobre 2021 une promesse de vente en vue d'acquérir, auprès d'un investisseur français, un portefeuille de cinq actifs opérés par Korian et situés en France, pour un montant total de 64,1 ME droits inclus.

Le portefeuille se compose de quatre maisons de retraite médicalisées (EHPAD) situées à Paris 14e, Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), Grainville-sur-Odon (Calvados) et Vaivre et-Montoille (HauteSaône), et d'une clinique psychiatrique située à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées), représentant une capacité d'accueil totale de 396 lits et places sur une surface d'environ 17.000 m(2).

Korian assure l'exploitation de ces établissements. La réalisation définitive de cette acquisition interviendra fin 2021, sous réserve de la levée des conditions suspensives d'usage. Les 5 actifs seront générateurs de revenus locatifs immédiats.