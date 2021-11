(Boursier.com) — La Fnac dévoile "l'Éclaireur Fnac", son nouveau site internet de prescription, qui décrypte les actualités culturelles, technologiques, et les enjeux sociétaux de ces univers, pour guider les internautes vers un choix plus éclairé.

L'Éclaireur Fnac réunit en son sein l'ensemble des contenus produits quotidiennement par les équipes expertes éditoriales du groupe : la Claque Fnac, le Labo Fnac, les Conseils Fnac. La Fnac s'est appuyée sur la compétence éditoriale et technique de Fisheye pour l'aider à concevoir ce site et étoffer sa rédaction, grâce à une équipe de journalistes experts dirigée par Florence Legrand.

L'Éclaireur Fnac s'articule autour de 6 rubriques emblématiques de l'univers Fnac : la culture (livres, BD, cinéma, musique...), la pop culture (jeux vidéo, mangas, comics, séries, jeux de société...), la tech (smartphones, informatique, TV, son...), les enjeux sociétaux du numérique, la Claque Fnac, déclinaison digitale de l'action culturelle réalisée par l'enseigne et le célèbre Labo Fnac.

Tests et critiques, entretiens ou reportages, brèves d'actualité, en format éditorialisé, vidéo et podcast : les internautes retrouvent sur un même site une grande diversité de modes d'expression... "Ils seront séduits par la qualité des articles indépendants du Labo Fnac, les rencontres culturelles en live stream produits pour La Claque Fnac, ainsi que par les très nombreux contenus originaux et points de vue partagés par l'enseigne" commente le groupe.