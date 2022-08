La FDA autorise les vaccins bivalents Covid-19 de Moderna et Pfizer / BioNTech

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration des États-Unis a modifié ce jour les autorisations d'utilisation d'urgence (EUA) du vaccin Moderna Covid-19 et du vaccin Pfizer-BioNTech, afin d'autoriser les formulations bivalentes des vaccins à utiliser comme dose de rappel unique au moins deux mois après une primo-vaccination ou un rappel. Les vaccins bivalents, ou "boosters mis à jour", contiennent deux composants d'ARN messager (ARNm) du virus SARS-CoV-2, l'un de la souche initiale de SARS-CoV-2 et l'autre en commun entre les lignées BA.4 et BA.5 du variant Omicron du SARS-CoV-2. Le vaccin Moderna Covid-19 bivalent est autorisé pour une utilisation en dose de rappel unique chez les personnes de 18 ans et plus. Le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 bivalent est autorisé pour une utilisation en dose de rappel unique chez les personnes de 12 ans et plus.

Les vaccins monovalents Covid-19 qui sont autorisés ou approuvés par la FDA et qui ont été administrés à des millions de personnes aux États-Unis depuis décembre 2020 contiennent un composant de la souche originale de SARS-CoV-2, rappelle la FDA.