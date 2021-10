La FDA approuve les vaccins covid de rappel Moderna et J&J

(Boursier.com) — La FDA américaine a approuvé les doses de rappel des vaccins Covid-19 de Moderna et Johnson & Johnson dans les populations éligibles, comme prévu. La Food & Drug Administration a ainsi pris des mesures pour étendre l'utilisation d'une dose de rappel pour les vaccins Covid-19 dans les populations éligibles. L'agence modifie les autorisations d'utilisation d'urgence (EUA) pour les vaccins covid afin de permettre l'utilisation d'une seule dose de rappel. L'utilisation d'une dose de rappel unique du vaccin Moderna a ainsi été validée, et peut être administrée au moins 6 mois après la fin de la série primaire aux individus de 65 ans et plus, de 18 à 64 ans à haut risque de Covid-19 sévère, et de 18 à 64 ans avec une exposition institutionnelle ou professionnelle fréquente au SRAS-CoV-2. Une dose de rappel unique du vaccin Janssen (Johnson et Johnson) Covid-19 peut être administrée au moins 2 mois après la fin du régime primaire à dose unique aux personnes âgées de 18 ans et plus.

L'utilisation de chacun des vaccins Covid-19 disponibles comme dose de rappel hétérologue (ou 'mix and match') chez les personnes éligibles après l'achèvement de la primovaccination avec un autre vaccin Covid-19 disponible est aussi validée.

Une dose de rappel du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 peut être administrée au moins 6 mois après la fin de la série primaire aux personnes âgées de 18 à 64 ans avec une exposition institutionnelle ou professionnelle fréquente au SRAS-CoV-2.