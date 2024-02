La Fabrique by CA renforce son Comité Exécutif

(Boursier.com) — Près de 6 ans après sa création, la Fabrique by CA se structure autour d'une équipe de direction expérimentée dans l'univers fintech et réaffirme son ambition de créer les usages de la banque de demain au service du groupe Crédit Agricole et de ses clients.

À la fois startup studio, fonds d'investissement et dispositif d'innovation au service de la stratégie de la dixième banque mondiale, La Fabrique by CA évolue autour de trois activités principales : la création de startups, l'accélération de leur développement et le rachat/intégration de fintech. Depuis 2018, La Fabrique by CA a réalisé douze opérations dont la création de Blank (compte pro) et de Kolecto (solution de gestion pour TPE/PME). Fort de cette dynamique, le startup studio accélère en 2024 en s'appuyant sur l'expertise de sa nouvelle équipe de direction.

Les membres du COMEX de La Fabrique by CA

Laurent Darmon - Directeur Général et fondateur de La Fabrique by CA et Directeur Nouvelles Activités de Crédit Agricole SA.

Entré dans le groupe en 1998, il prend la direction des parcours digitaux de Crédit Agricole S.A en 2016 avant de créer la Fabrique by CA en 2018. Il est titulaire d'un DESS Banque Finance à Dauphine et diplômé de l'Institut Supérieur de Commerce.

Sabine Fillias - Directrice Capital Innovation en charge du M&A et des investissements, et CEO d'Okali

Ancienne directrice générale de Chausson Finance, Sabine Filias a également travaillé chez Rothschild & Co puis en tant que CEO Unilend. Elle rejoint le Groupe en 2018 pour co-fonder la Fabrique by CA. Elle est diplômée de Sciences Po et HEC.

Arthur Mellerio - Directeur du Développement

Arthur Mellerio est diplômé de l'ESIEA et de l'Anglia Ruskin University. Après avoir travaillé plusieurs années comme conseiller en stratégie et organisation, Arthur a intégré le groupe CA en 2018 en tant que DRH adjoint pour prendre en charge le volet RH de la transformation de CATS, l'entité Digital des Caisses régionales. En 2020 il prend la direction du département Transformation et Expérience Client de la caisse régionale Alpes Provence.

Thibault d'Autume - Directeur Financier

Diplômé de l'ESCP et de CentraleSupélec, Thibault a acquis de l'expérience chez Bouygues Télécom dans les domaines de la stratégie et en audit chez Finfrog, une fintech spécialisée dans le financement. Il a également travaillé six ans en tant que directeur financier adjoint chez Orange Bank puis directeur financier d'Anytime, une néobanque pour les professionnels.

Juliette Du Mesnil - Directrice de la Stratégie

Au sein du groupe, Juliette Du Mesnil est chargée de coordonner les synergies et d'amplifier la création de valeur. Elle est diplômée de l'EM Lyon et spécialisée en stratégie d'innovation digitale et data. Elle a notamment travaillé chez Kynapse et Capgemini Invent.

Emmanuel Papadacci-Stephanopoli - Directeur du Startup Studio

Passionné par l'innovation bancaire et vice-président de l'Observatoire des Fintech, Emmanuel Papadacci-Stephanopoli a notamment travaillé chez KPMG, LCL, et au sein du Groupe Casino. Docteur en Mathématiques et Informatique, il est diplômé d'un mastère spécialisé Senior Management Bancaire de l'ESSEC.

"Ce nouveau COMEX au sein de La Fabrique by CA est constitué de professionnels alliant une double expertise bancaire et fintech. Il incarne parfaitement notre engagement envers l'innovation et la transformation du secteur financier ainsi que notre vision de la banque de demain. Cette expérience renforce notre capacité à créer et à développer des projets novateurs", indique Laurent Darmon, directeur des Nouvelles Activités de Crédit Agricole SA et directeur général de La Fabrique by CA.