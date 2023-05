La croissance du transport aérien est restée très forte en mars

(Boursier.com) — La demande continue à rester forte dans le ciel mondial. Malgré les pressions inflationnistes, le trafic total de passagers (mesuré en passagers-kilomètres payants ou RPK) a augmenté de 52,4% en mars. À l'échelle mondiale, le trafic se situe désormais à 88% des niveaux de mars 2019. Selon les données de l'Association du transport aérien international (IATA), le trafic intérieur a augmenté de 34,1% sur le mois par rapport à la même période l'an dernier et représente 98,9% du niveau de mars 2019.

Le trafic international a lui bondi de 68,9% par rapport à mars 2022, tous les marchés enregistrant une croissance saine, tirés à nouveau par les transporteurs de la région Asie-Pacifique. Les RPK internationaux ont atteint 81,6% des niveaux de mars 2019, tandis que le facteur d'occupation, à 81,3%, dépasse le niveau de mars 2019 de 10,1 points de pourcentage.

"Le premier trimestre de l'année civile s'est terminé sur une note positive pour la demande de voyages aériens. Les marchés intérieurs sont proches de leurs niveaux d'avant la pandémie depuis des mois. Et pour les voyages internationaux, deux points de passage clés ont été dépassés. Premièrement, la demande a augmenté de 3,5 points de pourcentage par rapport à la croissance du mois précédent, pour atteindre 81,6% des niveaux pré-Covid. Cela a été mené par un quasi-triplement de la demande pour les transporteurs d'Asie-Pacifique alors que la réouverture de la Chine s'est installée. Et l'efficacité s'améliore puisque les coefficients d'occupation internationaux ont atteint 81,3%. Plus important encore, les ventes de billets pour les voyages nationaux et internationaux donnent toutes les indications qu'une forte croissance se poursuivra pendant la haute saison estivale dans l'hémisphère Nord", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA.