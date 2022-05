La croissance du parc automobile éclectique mondial n'est pas suffisante (AIE)

(Boursier.com) — Un besoin urgent d'accélérer. Les véhicules électriques ne se vendent toujours pas assez vite pour que le monde ait une chance réaliste d'éviter les pires impacts du changement climatique, selon l'Agence internationale de l'énergie. Le nombre de véhicules électriques (y compris les voitures entièrement électriques et hybrides rechargeables) écoulés a doublé en 2021 pour atteindre un nouveau record de 6,6 millions, avec plus de ventes chaque semaine que sur l'ensemble de 2012, selon la dernière édition du rapport annuel 'Global Electric Vehicle Outlook' de l'AIE. Environ 16,5 millions de VE circulaient ainsi sur les routes du monde entier fin 2021, soit trois fois le niveau de 2018.

Mais si les politiques actuelles contribueront à porter le parc mondial de véhicules électriques à environ 200 millions d'ici la fin de cette décennie, cela reste bien en deçà des 350 millions probablement nécessaires pour atteindre zéro émission nette d'ici le milieu du siècle - un objectif crucial pour freiner le réchauffement climatique. La pandémie de coronavirus et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont perturbé les chaînes d'approvisionnement automobile, entravant les ventes à court terme. Les constructeurs automobiles se font concurrence pour accéder aux minéraux des batteries, notamment le cobalt, le nickel et le lithium. Des problèmes qui alimentent une inflation record qui menace de rebuter les acheteurs de voitures.

"À court terme, les plus grands obstacles au maintien de fortes ventes de véhicules électriques sont la flambée des prix de certains minéraux essentiels à la fabrication de batteries, ainsi que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et par la poursuite des blocages liés au Covid-19 dans certaines parties de la Chine. À plus long terme, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour déployer suffisamment d'infrastructures de recharge pour répondre à la croissance attendue des ventes de voitures électriques", souligne l'agence.

Les véhicules électriques sont considérés comme essentiels pour réduire la pollution atmosphérique due aux transports, un secteur qui contribue à environ un cinquième des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Les voitures, camions et autres véhicules à moteur à combustion représentent environ les trois quarts de cette production.