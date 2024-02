La crise du 737 Max chez Boeing devrait finalement contrecarrer les plans de Ryanair

(Boursier.com) — Ryanair pourrait finalement être rattrapé par la crise du 737 Max chez Boeing. Encore confiant il y a quelques semaines sur le fait que l'interdiction de l'augmentation de la production de l'appareil et l'examen minutieux de la qualité de fabrication chez l'avionneur américain ne perturberaient pas ses plans, le transporteur irlandais apparaît désormais beaucoup plus méfiant.

Ryanair devait recevoir 57 Max-8200 d'ici fin avril, mais il y a un peu plus d'une semaine, Boeing a annoncé à la compagnie qu'elle recevrait environ 50 appareils d'ici fin juin, a déclaré Michael O'Leary. Cette situation pourrait maintenant changer. "Nous ne savons pas vraiment combien d'avions nous allons recevoir de Boeing", a indiqué l'emblématique patron de Ryanair lors d'un point presse. "Nous sommes à peu près sûrs d'en obtenir entre 30 et 40. Nous sommes raisonnablement sûrs d'en avoir entre 40 et 45. Et maintenant, nous sommes beaucoup moins sûrs d'obtenir entre 45 et 50".

Les retards de livraison signifient que Ryanair pourrait devoir supprimer certains vols de son programme d'été, a souligné M. O'Leary, réduisant ainsi la capacité de ce qui devrait être un été record en termes de voyages : "si nous n'en obtenons que 40, nous devrons annoncer des réductions mineures de notre programme d'ici la fin du mois de mars".

Dans une déclaration à 'Reuters', Boeing a confirmé avoir informé certaines compagnies aériennes que les livraisons pourraient être retardées, car la société doit s'assurer que les avions répondent à toutes les normes réglementaires avant de les remettre aux clients. "Nous regrettons profondément l'impact de cette situation sur notre client Ryanair", a déclaré Boeing. "Nous nous efforçons de répondre à leurs préoccupations et de prendre des mesures dans le cadre d'un plan global visant à renforcer la qualité du 737 et les performances de livraison.

M. O'Leary n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a critiqué Boeing pour sa communication avec Ryanair depuis le problème survenu en plein vol sur un MAX 9 d'Alaska Airlines en janvier. "C'est un véritable spectacle de merde qui se déroule à Seattle", a déclaré M. O'Leary, réitérant ses appels à un changement de direction. "Ils ne cessent de nous faire des promesses optimistes et non tenues. Et puis une semaine ou deux semaines plus tard... la réalité est pire". Ses commentaires interviennent quelques jours après le premier remaniement de la direction de Boeing à la suite de l'accident - le remplacement du responsable du programme 737 Ed Clark, un vétéran de Boeing depuis 18 ans, par Katie Ringgold, qui dirigeait les opérations de livraison du 737.

La compagnie irlandaise est en train de discuter avec Boeing d'une éventuelle compensation pour atténuer les pertes. "C'est inexcusable. Boeing essaiera de prétendre que c'est excusable. Je pense que nous obtiendrons une modeste compensation de Boeing", a déclaré M. O'Leary. "Pour l'instant, notre objectif est d'obtenir ces foutus avions".

En attendant, ce sont les clients de Ryanair qui devraient faire les frais des déboires de Boeing. Selon le boss du transporteur à bas coûts, les prix augmenteront d'environ 5 à 10% cet été, et les tarifs moyens pourraient augmenter de 10 à 15 euros au cours des cinq prochaines années.