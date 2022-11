La coopération entre Orano et ses partenaires en Ouzbékistan prend une nouvelle envergure

(Boursier.com) — Orano Mining, le Comité d'Etat pour la Géologie et les Ressources Minérales de la République d'Ouzbékistan (GosComGeology) et la Société d'Etat Ouzbèke Navoiuranium ont signé un accord tripartite de coopération stratégique, en marge de la visite de son Excellence le Président de la République d'Ouzbékistan Chavkat Mirziyoïev en France les 21 et 22 novembre 2022.

Orano est présent en Ouzbékistan depuis 2019, date à laquelle le groupe a initié un partenariat avec GosComGeology, pour développer des activités d'exploration et d'exploitation minières dans le domaine de l'uranium dans la zone de Djengeldi. Ce partenariat s'est concrétisé en 2019 par la création d'une coentreprise dénommée Nurlikum Mining qui compte aujourd'hui environ 50 employés.

L'accord signé pose les fondations d'une alliance stratégique exclusive pour le développement et la mise en production de nouvelles mines d'uranium en Ouzbékistan, au?delà du projet Djengeldi actuellement porté par Nurlikum Mining. Il s'agit là d'un élargissement significatif du champ de la collaboration traduisant la confiance établie entre Orano et ses partenaires en Ouzbékistan.

L'accord prévoit également la mise en oeuvre de plusieurs initiatives conjointes relatives, entre autres, à la définition d'une feuille de route pour le développement du projet de Djengeldi, le lancement de nouveaux projets communs d'exploration géologique, l'accompagnement de Navoiuranium dans son processus de modernisation et de transformation et l'initiation d'un cadre d'échange permettant aux partenaires ouzbèks de s'inspirer du modèle industriel français dans la chaîne de valeur du combustible nucléaire.

Nicolas Maes, Directeur des activités minières d'Orano, a déclaré : "L'accord signé par les partenaires aujourd'hui renforce la position d'Orano en tant qu'acteur industriel de premier plan du secteur de la mine d'uranium en Ouzbékistan aux côtés de notre partenaire Navoiuranium et s'inscrit dans la continuité de notre implantation progressive dans le pays et du renforcement des liens économiques entre la France et l'Ouzbékistan".