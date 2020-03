La Compagnie des Alpes fait le point sur la situation

La Compagnie des Alpes fait le point sur la situation









(Boursier.com) — Dominique Marcel, Président-directeur général de la Compagnie des Alpes a fait le point sur la situation concernant le COVID-19 et ses conséquences : "Nous traversons une période inédite qui nécessite civisme, solidarité et réactivité. Notre Groupe suit, jour après jour, avec la plus grande attention chaque nouveau développement lié au coronavirus (COVID-19) et à sa propagation, tout particulièrement dans les régions où ses sites - domaines skiables et parcs de loisirs - sont implantés Nous sommes en contact permanent avec les autorités locales concernées et suivons au plus près les préconisations des autorités de chacun des pays où nous sommes présents. Ceci nous a conduit à fermer temporairement l'ensemble de nos parcs de loisirs et, en lien avec nos autorités délégantes, à mettre fin à la saison des domaines skiables. Notre priorité absolue est la santé de nos collaborateurs et de l'ensemble des personnes avec qui notre organisation est amenée à interagir".

Et de conclure : "Nous assurons nos clients de notre pleine mobilisation pour les informer et traiter le cas échéant des demandes de report, avoir ou de remboursement. Nous les invitons à se reporter aux sites internet de chacune de nos destinations pour de plus amples informations".