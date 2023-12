La Compagnie des Alpes choisit GREENYELLOW pour le développement d'ombrières photovoltaïques sur ses parcs d'attraction

(Boursier.com) — La Compagnie des Alpes a organisé une mise en concurrence large pour développer des ombrières photovoltaïques sur ses sites du Futuroscope, de Walibi Rhône Alpes, et du Parc Astérix. Les études terrains débuteront dès janvier pour le Futuroscope et Walibi Rhône Alpes, avec pour objectif d'engager les travaux avant la fin 2024 et une mise en service en 2025. Le Groupe a retenu à l'issue de cette consultation la société GreenYellow.

Le développement d'ombrières sur les parcs de la Compagnie des Alpes, vise à la fois à sécuriser l'approvisionnement et à optimiser le coût de l'électricité consommée sur ses sites.

En cohérence avec ses engagements environnementaux, ce développement permet également à la Compagnie des Alpes de contribuer à la production d'énergie renouvelable. Les ombrières participeront également à améliorer les conditions d'accueil de nos clients en proposant à termes, des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les projets engagés au Futuroscope et à Walibi Rhône Alpes représenteraient un total d'environ 12 MWc, pour une production d'environ 13 GWh par an. La majorité de l'énergie produite sera consommée par ces sites, permettant une économie significative sur les coûts liés au transport de l'électricité. Ces projets couvriraient ainsi près de 25% de l'électricité autoconsommée. Le solde de l'énergie produite sera injecté dans le réseau, et contribuera ainsi aux objectifs de la France en matière d'augmentation de la production d'énergies renouvelables.

Le développement d'ombrières a vocation à être généralisé sur les parkings des Parcs de Loisirs de la Compagnie des Alpes : Walibi Belgique dès 2023, le Futuroscope et Walibi Rhône-Alpes dès 2025, le Parc Astérix et Bellewaerde à partir de 2026. C'est ainsi à termes, près de 30 GWh qui pourraient être produits par du photovoltaïque sur ses Parcs, soit environ 15% de la consommation d'électricité totale de la Compagnie des Alpes.