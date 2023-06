La Commission adresse à Orange et MasMovil une communication des griefs

(Boursier.com) — Comme anticipé, la Commission européenne s'inquiète du projet de rapprochement entre Orange et MasMovil en Espagne, respectivement les deuxième et quatrième plus grands fournisseurs au détail de services d'internet mobile et fixe dans le pays.

À l'issue de son enquête approfondie, le régulateur craint que l'opération envisagée ne soit susceptible de réduire le nombre d'opérateurs de réseaux en Espagne, éliminant ainsi une pression concurrentielle importante et un concurrent innovant sur les marchés de détail espagnols des services de télécommunications mobiles, des services d'accès à l'internet fixe et des offres groupées "multiple-play" (y compris des offres convergentes fixe-mobile). La Commission craint également que cela ne puisse entraîner des hausses de prix substantielles pour les clients de détail concernés sur l'ensemble du marché espagnol. Les effets anticoncurrentiels prévus sont considérables même si l'on tient compte des économies de coûts potentielles, dans un contexte où la concurrence a joué un rôle moteur pour l'investissement et la qualité des services sur le marché espagnol.

Une communication des griefs est une étape formelle dans une enquête par laquelle la Commission informe par écrit les entreprises concernées des griefs retenus à leur encontre. L'envoi d'une communication des griefs ne préjuge pas de l'issue de l'enquête, rappelle Bruxelles.

Orange et MasMovil ont annoncé en juillet 2022 un accord de rapprochement pour un montant estimé à 18,6 milliards d'euros.